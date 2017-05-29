ЦБ отозвал лицензии у трех банков

У банка «ИР-Кредит» лицензия аннулирована в связи с добровольным прекращением деятельности. Кредитная организация занимала 560 место в банковской системе Российской Федерации.

"РИТЦ банк" в связи с дефицитом ликвидности утратил способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. Банк занимал 555 место в банковской системе России.

По мнению ЦБ, "Айви банк" имел бизнес-модель, носившую «выраженный кэптивный характер» и «в значительной степени ориентированную на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка». В ЦБ заявили, что операции и сделки «Айви Банка» «создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».