Пассажиры устроили бунт в Домодедово

В понедельник, 29 мая, в московском аэропорту «Домодедово» пассажиры, недовольные длинными задержками рейсов, устроили бунт. Они заблокировали один из залов ожидания аэровокзала и стойки регистрации. Об этом сообщает ТК «Звезда».

Сообщается, что значительно задерживаются как внутренние, так и международные рейсы авиакомпании «Вим-Авиа». Дольше всего приходится ждать пассажирам, которые летят в Турцию и на Кипр.

Причины задержек представители авиакомпании не сообщают.

По словам других пассажиров, им удалось выяснить, что ситуация может быть связана с поломкой одного из авиалайнеров «Вим-Авиа».

Авиаперевозчик выдал своим клиентам талоны на питание и воду. Некоторым путешественникам предоставили номера в гостинице аэропорта, однако многим пришлось остаться ночевать прямо в аэропорту.