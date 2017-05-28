Макрон рассказал о своем отношении к России

«Я с уважением отношусь к России. Я пригласил Владимира Путина приехать во Францию с визитом. Дипломатические отношения между Россией и Францией длятся уже 300 лет», - сказал Макрон.

Данное заявление он сделал накануне визита в Париж российского лидера Владимира Путина. Макрон сообщил, что планирует затронуть важные проблемы во время предстоящей беседы.

По его словам, российский лидер придерживается политики силы, так же как и Дональд Трамп . Но это французского президента не пугает, во время диалога он не намерен уступать позиции.

«Надо заставлять уважать себя», - сказал Эммануэль Макрон.