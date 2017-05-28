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Макрон рассказал о своем отношении к России
Новый президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с уважением относится к России, но не уступит позиции Владимиру Путину. Об этом он сказал в интервью журналу Journal Du Dimanche.
«Я с уважением отношусь к России. Я пригласил Владимира Путина приехать во Францию с визитом. Дипломатические отношения между Россией и Францией длятся уже 300 лет», - сказал Макрон.
Данное заявление он сделал накануне визита в Париж российского лидера Владимира Путина. Макрон сообщил, что планирует затронуть важные проблемы во время предстоящей беседы.
По его словам, российский лидер придерживается политики силы, так же как и Дональд Трамп. Но это французского президента не пугает, во время диалога он не намерен уступать позиции.
«Надо заставлять уважать себя», - сказал Эммануэль Макрон.
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