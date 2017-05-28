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Арсений Яценюк может возглавить Нацбанк Украины
Экс-крымчанин Андрей Сенченко, возглавляющий координационный совет Всеукраинского общественного движения "Сила правды", обнародовал дальнейшие планы бывшего председателя Верховной Рады и экс-премьер-министра Украины. Арсению Яценюку, по данным Сенченко, в ближайшее время предложат пост главы НБУ.
Уходящая "по собственному" Валерия Гонтарева, дескать, не смогла подготовить себе достойную смену, посему президент Петр Порошенко - не без рекомендации из-за океана - готов дать молодому амбициозному политику еще один шанс.
Окружение Яценюка, утверждает Сенченко, "получило срочную команду паковать вещи и готовиться к переезду". К огорчению выходца из Симферополя, Арсений Петрович отправится не в Лукьяновскую тюрьму и не в Международный аэропорт "Борисполь" (с целью бегства из страны), - а на высокий пост, где будет недосягаем для теперешнего премьера Владимира Гройсмана.
В этой связи Сенченко предупреждает: президентские амбиции Яценюка и "хроническая клептомания его окружения никуда не делись". Политику, совершившему не так давно успешный (с точки зрения апологетов теперешних антироссийских интересов Украины) вояж в США и в Великобританию, нужна-де "публичная площадка, которая позволит переключить внимание с результатов былого премьерства на бодрые рассказы о будущем благополучии". Без уточнения, чьём.
Напомним: звучавшие прежде обвинения в коррумпированности Арсения Яценюка и его окружения правоохранительными органами Украины так и не были доказаны.
Зато Российская Федерация с помощью Интерпола пыталась заполучить бывшего главу украинского правительства для проведения следственных действий. По данным Следственного комитета, Яценюк в годы студенчества якобы участвовал в Первой Чеченской кампании на стороне Джохара Дудаева и может быть причастен к убийствам военнослужащих федеральных войск РФ и МВД.
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