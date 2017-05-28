Арсений Яценюк может возглавить Нацбанк Украины

Уходящая "по собственному" Валерия Гонтарева , дескать, не смогла подготовить себе достойную смену, посему президент Петр Порошенко - не без рекомендации из-за океана - готов дать молодому амбициозному политику еще один шанс.

Окружение Яценюка, утверждает Сенченко, "получило срочную команду паковать вещи и готовиться к переезду". К огорчению выходца из Симферополя, Арсений Петрович отправится не в Лукьяновскую тюрьму и не в Международный аэропорт "Борисполь" (с целью бегства из страны), - а на высокий пост, где будет недосягаем для теперешнего премьера Владимира Гройсмана

В этой связи Сенченко предупреждает: президентские амбиции Яценюка и "хроническая клептомания его окружения никуда не делись". Политику, совершившему не так давно успешный (с точки зрения апологетов теперешних антироссийских интересов Украины) вояж в США и в Великобританию, нужна-де "публичная площадка, которая позволит переключить внимание с результатов былого премьерства на бодрые рассказы о будущем благополучии". Без уточнения, чьём.

Напомним: звучавшие прежде обвинения в коррумпированности Арсения Яценюка и его окружения правоохранительными органами Украины так и не были доказаны.