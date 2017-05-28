Главные события у вас в почте
Лайнер МС-21 совершил первый испытательный полет
Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил сегодня первый испытательный полет в Иркутске. Видео полета появилось в Сети.
Авторы ролика рассказали, что испытания лайнера прошли без происшествий.
«МС-21 полетел. Ура, товарищи!», — пишут пользователи в комментариях.
МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») — российский ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт, проект ОКБ Яковлева и корпорации "Иркут". Построен на Иркутском авиационном заводе. В нынешнем году запланировано серийное производство. Российское воздушное судно станет конкурентом новых западных лайнеров — Boeing-737 MAX и Airbus A320 neo.
Новым самолетом уже заинтересовались российские и зарубежные авиакомпании. Портфель заказов составляет несколько сотен машин.
Оставить комментарий