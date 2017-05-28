Лайнер МС-21 совершил первый испытательный полет

Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил сегодня первый испытательный полет в Иркутске. Видео полета появилось в Сети.

Авторы ролика рассказали, что испытания лайнера прошли без происшествий.

«МС-21 полетел. Ура, товарищи!», — пишут пользователи в комментариях.

МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») — российский ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт, проект ОКБ Яковлева и корпорации "Иркут" . Построен на Иркутском авиационном заводе . В нынешнем году запланировано серийное производство. Российское воздушное судно станет конкурентом новых западных лайнеров — Boeing-737 MAX и Airbus A320 neo.

Новым самолетом уже заинтересовались российские и зарубежные авиакомпании. Портфель заказов составляет несколько сотен машин.