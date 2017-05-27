Макрон рассказал, что обсудит с Путиным проблемы терроризма и Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит 29 мая с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы взаимодействия по Сирии для создания долгосрочного политического решения.

"Мы также обсудили несколько тем, в том числе Сирию, Ливию и Северную Корею. По Сирии мы пришли к единому выводу, что для выхода из кризиса нам необходимо долгосрочное политическое решение. Франция будет играть свою роль в этом со странами востока, а также в диалоге с президентом Владимиром Путиным, с которым я встречусь в понедельник в Париже", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита "Большой семерки" в Италии.

По его словам, все участники G7 признали роль России, Ирана и Турции в решении сирийского кризиса.

"По этому сюжету необходимо выстраивать политическое решение, одновременно борясь в рамках коалиции против всех террористических организаций", — сказал он.