Пресс-служба Усманова: «Навальный солгал трижды»

«В ответ на заявления Алексея Навального от 24 мая 2017 г. об отсутствии документов и доказательств в видеообращениях Алишера Усманова напоминаем, что господин Усманов 24 мая 2017 года привёл пример конкретного ложного заявления Навального об уголовной статье, по которой он отбывал наказание в тюрьме. Ни в приговоре Военного Трибунала Туркестанского Военного округа суда от 19 августа 1980 года, ни в определении Военной Коллегии Верховного Суда Республики Узбекистан от 3 мая 2000 года, отменившего вышеуказанный приговор, не содержится упоминания слова «изнасилование» или сколь-нибудь похожей на него статьи Уголовного Кодекса. Более того, и это самое важное, Коллегия установила, что не было состава преступления, а обвинения были сфальсифицированы. Таким образом, было установлено, что господин Усманов никогда не совершал никаких преступлений. Эти документы были переданы на изучение представителям СМИ. В ответ на это господин Навальный заявил, что информацию об изнасиловании он нашел в книге бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея , что также является ложью. Такие данные в указанной книге отсутствуют, что легко может проверить любой желающий, так как книга находится в публичном доступе. Таким образом, господин Навальный солгал трижды: во-первых, Усманов никогда не был осуждён за изнасилование, во-вторых, Навальный не читал книги, о которой говорит, в третьих - в книге нет об этом ни слова. Видимо, Навальный в очередной раз попытался уйти от ответственности, предлагая Усманову обращаться с претензией о клевете к господину Мюррею? Однако не следует забывать, что распространитель лживой информации несёт ответственность согласно ст.152 ГК РФ. Еще раз обращаем внимание общественности на то, что столь же убедительные и неопровержимые доказательства и по остальным лживым заявлениям господина Навального были предоставлены господином Усмановым тем СМИ, которые проявили к ним интерес. Если Навальный испытывает сложности с чтением прессы, эти доказательства будут продемонстрированы ему в суде», - говорится в заявлении пресс-службы.

Оппозиционер Алексей Навальный ранее опубликовал на своем канале в YouTube видео в ответ на обращение к нему бизнесмена Алишера Усманова.

Видео длится около пяти минут, в него Навальный включил обращение Усманова и свой комментарий к нему. Комментарии Навального разделены вставками из видео Усманова, где он говорит: «Тьфу на тебя».

«Алишер Бурханович, будет вам ответ. Но подождите немножко...» — сказал Навальный.

«Ну а видеоответ я вам выпущу, потерпите. Вы же живете в счастье, ну расслабьтесь. И последнее: перестаньте, пожалуйста, накручивать лайки под своими видео, несолидно», — добавил Навальный.