Трамп грубо толкнул премьера Черногории

Дональд Трамп грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича. Свой поступок американский президент совершил, чтобы оказаться в первом ряду группы политиков. Об этом сообщает Daily News

Инцидент произошел в Брюсселе на кратком саммите НАТО , когда генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг вел лидеров стран-участниц к месту встречи. На видео можно заметить растерянность Марковича перед поведением Трампа. Пользователи социальных сетей критикуют действия главы США, заявляя, что подобные поступки могут подорвать авторитет американских властей на международной арене.

«Как неудобно. Сегодня (Трамп показывает. — прим. Рамблер) не много признаков лидерства», — написал экс-посол США в России Майкл Макфол в своем аккаунте в Twitter.

Ранее во время саммита Североатлантического альянса произошел протокольный инцидент. Несмотря на договоренности о том, что последним на встречу должен был приехать Дональд Трамп, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза задержался и приехал позже всех. Таким образом европейский политик отвлек на себя внимание. 25 мая в Брюсселе проходит саммит НАТО, на котором, как ожидается, сообщат о присоединении войск альянса к международной антитеррористической коалиции в Сирии. В ходе выступления Трамп назвал три главные вызова будущего для НАТО: терроризм, миграция и Россия.