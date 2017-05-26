Белый дом прокомментировал неловкий инцидент с Трампом и премьером Черногории

Как сообщает издание USA Today, Спайсер выразил недоумение, заявив, что не видел видеозаписи.

"Я не видел этого видео", — приводит издание слова представителя Белого дома.

При этом он предположил, что Трамп мог так поступить, следуя схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО для фотографии, определенной заранее.

Напомним, ранее в сеть попало видео, где видно, как в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг , президент США Дональд Трамп резко отодвинул стоявшего перед ним Душко Марковича в сторону. Видеозапись вызвала недоумение у многих пользователей интернета.