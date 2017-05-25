Рада признала боевой гопак и рукопашный бой национальными видами спорта

Верховная рада Украины приняла закон «О внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте»(относительно признания национальных видов спорта).

Об этом сообщает Укринформ.

Как говорится в пояснительной записке, целью закона является необходимость определения на законодательном уровне понятия национальных видов спорта и особенностей деятельности спортивных федераций.

Принятый закон предусматривает поддержку боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя «Спас» и украинской борьбы на поясах.