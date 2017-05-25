В Киеве ответили на сообщения о прекращении ж/д сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил «Обозревателю» , что правительство страны сейчас не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

В то же время Омелян отметил, что, по его мнению, «любое сообщение с Российской Федерацией следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году».

Андрей Парубий. Ранее в СМИ появилась информация, что Киев с 1 июля намерен полностью запретить железнодорожные перевозки между Россией и Украиной. Сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу не принято, но введение запрета «активно лоббируют» секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной Рады

«Коммерсант» писал, что на Украине эту инициативу объясняют нежеланием РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из ДНР и ЛНР, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка.

Также СМИ писали, что Украина планирует заменить все оставшиеся железнодорожные сообщения с Россией на маршруты в страны Евросоюза