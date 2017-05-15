Блогер Милена Чижова распространила в Сети информацию о том, что история с Дианой Шурыгиной сфабрикована. Девушка утверждает, что программа построена на сценарии.

Dni.ru связались с общественным деятелем Павлом Пятницким, который не раз приходил на программу с участием Дианы Шурыгиной, и попросили прокомментировать столь серьезное заявление. "Есть уголовное дело. Семенов сидит в колонии. Какой же это вымысел? Я много лет хожу на программу "Путь говорят" и могу сказать со стопроцентной уверенностью, что все эти истории имеют место быть", – ответил Павел.

Мужчина также рассказал, что вместе с другими приглашенными экспертами помогает участникам программ. "Облили девочку кислотой, я позвонил адвокату, попросил его вмешаться, человек теперь занимается этим вопросом. Никаких постановок нет", – сообщил Пятницкий. По словам общественного деятеля, Шурыгина не вымысел, а Сергей Семенов действительно сидит в колонии. "Те, кто распространяет подобные сведения в интернете, просто выражают свое предположение и хотят выдать его за истину. А я вам говорю, что истиной они не являются".

Это было очень мило. Самый преданный подписчик ❤😍 Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Май 15 2017 в 1:48 PDT

Напомним, в конце января вышел выпуск программы "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной. Несовершеннолетняя девушка утверждает, что стала жертвой изнасилования и обвинила в содеянном Сергея Семенова. Молодого человека приговорили к восьми годам заключения в колонии, но после выпуска программы, приговор смягчили до трех лет.