Захарова ответила на слова Керри о русском языке

«Не знаю, какие учебники по русскому языку нужно покупать "с этой" администрацией США , а "с прошлой" следовало бы накануне наступления юбилейного 2017 приобрести томик Владимира Владимировича», - написала Захарова.

Дипломат также опубликовала отрывок стихотворения Владимира Маяковского «Нашему юношеству».

Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин.

«Кстати, после этих слов Джона Керри становится понятно, зачем предыдущая администрация так спешно решила "наладить" отношения с Кубой. На днях после 30-летнего перерыва возобновила свою работу кафедра Государственного института русского языка на факультете иностранных языков Гаванского университета», - написала Захарова.

Ранее Керри во время своего выступления перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете заявил, что с новой администрацией в Белом доме "нужно приобрести программу по изучению иностранных языков и выучить русский язык".

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