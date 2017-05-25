Путин об обысках у Серебренникова: «Да дураки»

По его словам, беседа Путина и Миронова состоялась в Екатерининском зале Кремля после церемонии вручения государственных наград. Актер получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Подойдя к президенту, Миронов «стал говорить с ним жарко и даже громко», утверждается в репортаже. «Вы знали? Знали об этом?!» - спросил Миронов. Путин в ответ сказал, что о сложившейся ситуации «узнал вчера». «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!» - возмутился актер.

«Да дураки», - сказал глава государства. По мнению Колесникова, таким способом президент дал понять, что «сам-то, конечно, ни при чем».

До беседы с Путиным Миронов вручил ему письмо в поддержку Серебренникова. Позже актер рассказал, что попросил президента, чтобы расследование велось «справедливо и без экстраординарных мер». По словам актера, у него сложилось впечатление, что президент считает принятые правоохранителями органами меры «неадекватными» и «несоответствующими».

Обыски у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова прошли 23 мая. В СК заявили, что следственные мероприятия проводились в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей. По словам правоохранителей, речь идет о деньгах, которые были выделены некоммерческой организации «Седьмая студия» «на развитие и популяризацию искусства». «Седьмая студия» была создана Серебренниковым в 2012 году на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Обыски также прошли в «Гоголь-центре».

Самого Серебренникова допросили в СК и отпустили под обязательство о явке к следователю. К вечеру 23 мая у здания «Гоголь-центра» собрались коллеги и поклонники режиссера. Актриса Чулпан Хаматова зачитала обращение деятелей искусства в поддержку театра и его худрука.

Серебренников проходит по делу свидетелем, его адвокат заявила, что у режиссера нет статуса обвиняемого или подозреваемого.

Позже по делу о хищении бюджетных средств были задержаны экс-гендиректор и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева.