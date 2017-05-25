Ведущего Первого канала обвинили в изнасиловании

Ведущий программы «Фазенда» на Первом канале Роман Будников опроверг обвинения в изнасиловании массажистки. Он заявил, что так девушка пытается привлечь к себе внимание. Об этом сообщает "Дни.ру"

«Я думаю, слава Дианы Шурыгиной не дает покоя молодым и не очень умным особам», - прокомментировал ситуацию Будников.

Ранее москвичка Анастасия заявила, что Будников во время сеанса массажа, который проходил дома у телеведущего, напал на нее.

«Он бил меня по голове, я теряла сознание несколько раз. Этого человека нужно изолировать от общества, я считаю, он должен сидеть в тюрьме», — сказала Анастасия.

По словам девушки, она обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов еще в августе 2016 года. Однако ее обращение только переводили из одного отдела в другой.