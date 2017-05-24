Путин лично наградил спецназовцев за подвиг в Сирии

В Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Владимир Путин лично наградил спецназовцев, сдерживавших два дня террористов в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Глава государства в среду, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в Сирии, в провинции Алеппо», - заявил Песков.

Российские военные остались на передовой в связи с несогласованностью действий сирийских военнослужащих. В результате бойцам пришлось двое суток отражать атаки многочисленных боевиков и наводить на позиции террористов авиацию. Подполковнику Даниле (без уточнения фамилии – прим. Рамблер) присвоили звание Героя России, трем офицерам вручили боевые награды. Церемония проходила в Екатерининском зале