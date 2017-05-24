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Путин лично наградил спецназовцев за подвиг в Сирии
В Кремле прошла церемония вручения государственных наград. Владимир Путин лично наградил спецназовцев, сдерживавших два дня террористов в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Глава государства в среду, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в Сирии, в провинции Алеппо», - заявил Песков.
Российские военные остались на передовой в связи с несогласованностью действий сирийских военнослужащих. В результате бойцам пришлось двое суток отражать атаки многочисленных боевиков и наводить на позиции террористов авиацию. Подполковнику Даниле (без уточнения фамилии – прим. Рамблер) присвоили звание Героя России, трем офицерам вручили боевые награды. Церемония проходила в Екатерининском зале
Всего были награждены около 30 человек. Звание Героя России присвоили старшему летчику-испытателю «Российской самолетостроительной корпорации» МИГ Михаилу Беляеву, кавалером ордена Святого Апостола Андрея Первозванного стал балетмейстер балетной труппы Большого театра России Юрий Григорович.
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