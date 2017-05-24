Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов

Россияне добиваются высоких наград и признания, благодаря вере в себя. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин , завершая традиционную церемонию вручения государственных наград в Кремле. Ордена, медали, почетные звания глава государства вручил нескольким десяткам ученых, парламентариев, спортсменов, деятелей культуры.

"Наш знаменитый тренер ( Татьяна Тарасова ) выступая, сказала: "Верьте в нас, и мы победим!". Мы верим в себя и побеждаем. Так может сказать любой из сегодняшних награжденных", - уверен глава государства. Он поблагодарил выдающихся россиян за "замечательный пример", который они подают соотечественникам.

Спортивные успехи

Старший тренер спортивной сборной команды России по фигурному катанию, награжденная орденом "За заслуги перед Отечеством" 1У степени, напомнила о событиях трехлетней давности: "Мы (фигуристы) открывали прошлую Олимпиаду (в Сочи в 2014 году). И мы (российские спортсмены) выиграли во всех видах спорта (в Сочи)". "Мы готовимся к следующей Олимпиаде (в Южной Корее в 2018 году). Мы будем очень стараться. Верьте в нас, и мы победим!" - пообещала Тарасова.

Тренер-преподаватель Федерации фехтования России, француз Кристиан Бауэр , получая от Путина орден Дружбы, признался, что награда стала для него "высокой честью". "Не менее большой честью я считаю возможность заниматься своей любимой профессией в этой прекрасной стране", - сказал он и поблагодарил за такую возможность Федерацию фехтования России. "Также хочу сказать "большое спасибо" превосходным спортсменам, спасибо за то, чего мы вместе с ними добились за шесть лет, - 62 медали, 2 олимпийских золота, 13 титулов чемпионов мира, 14 - чемпионов Европы", - перечислил Бауэр. Особую признательность он выразил бизнесмену Алишеру Усманову , председателю попечительского совета федерации , за "неизменную поддержку и безоговорочное доверие". "Надеюсь, что наше долгое успешное сотрудничество продлится до следующей Олимпиады в Токио (в 2020 году)", - заметил Бауэр.

Тему спортивных успехов России продолжил и прославленный хоккеист, депутат Госдумы Владислав Третьяк . Получив от президента орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, он назвал хоккей "национальным продуктом" России. "Мы умеем играть в хоккей, мы постараемся радовать россиян своими победами в будущем", - заверил он.

Мечты сбываются

О том, как мечты сбываются, рассказал заместитель начальника летно-испытательного центра, старший летчик-испытатель " Российской самолетостроительной корпорации " МиГ Михаил Беляев , награжденный сегодня золотой звездой Героя России, Он признался, что с детства мечтал стать летчиком, "мечтал летать на истребителях, созданных в конструкторском бюро имени Микояна". "И теперь, в современных МиГах есть частичка и моей души и жизни. Верю, что тысячи нынешних мальчишек мечтают стать летчиками и летать на знаменитых на весь мир МиГах", - сказал он. Беляев поблагодарил главу государства за внимание к оборонно-промышленному комплексу, к развитию современных технологий. "Вектор развития нашего авиапрома становится ясным и понятным, уже сейчас мы видим, что наши новые проекты по своим основным характеристикам превосходят западные аналоги", - считает летчик. Герой России пообещал: "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы у нашей Родины были крепкие и надежные крылья".

Выдающиеся люди искусства

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова вышла получать знак отличия "За благодеяния" под возгласы "Браво!". "Медаль имеет в виду служение добру, красоте и для меня ценно, что работа музейного работника оценена именно таким образом", - сказала она. Антонова признала, что, "к сожалению, в нашем сложном мире эти понятия добра и красоты не существуют без противостояния, без зла, безобразий". "И тогда мы - музейные работники и другие работники культуры и искусства - оказываемся на переднем плане той борьбы, которая идет за прекрасный и добрый мир", - считает президент музея, проработавшая в нем 72 года, 52 из которых - на посту директора.