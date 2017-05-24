Елену Яковлеву не пустили на Украину

Российской актрисе Елене Яковлевой запретили въезд на Украину на три года. Причиной данного решения украинских властей стало посещение артисткой Крыма в 2015-2016 годах. Об этом сообщает портал «Город X» со ссылкой на Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

«Действительно, в поезде «Москва – Харьков» ехала российская актриса Елена Яковлева. Ее пригласили для собеседования, во время которого проверялась информации о том, посещала ли она Крым. Оказалась, что она заезжала на Крымский полуостров с территории России, а не Украины. Из-за этого ей запретили въезд в Украину на 3 года», — заявили в ведомстве.

24 мая пограничники не пропустили акрису на территорию Украину. Яковлева вместе с другими актерами ехала в Харьков, где должна была сыграть в постановке «Территория любви» 24 мая, а 25-го мая – в Киеве. Все билеты на спектакли были раскуплены.