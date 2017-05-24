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РИА Новости

В Британии задержали пятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

Число подозреваемых, задержанных в Великобритании в связи с терактом в Манчестере, увеличилось до 5 человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию города.
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.
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