Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления

ТАСС Жителей Москвы предупредили о резком падении атмосферного давления до экстремально низких значений в начале недели. Об этом со ссылкой на столичное «Метеобюро» сообщает

«Атмосферное давление в Москве и области начнет падать, 29 мая оно составит 735 мм ртутного столба», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в субботу и воскресенье Москва окажется в центре североатлантического циклонического вихря. Эксперт отмечает, что давление может упасть на 15 единиц за сутки.

Такое резкое понижение атмосферного давление может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых москвичей.

При этом атмосферное давление не опустится до рекордно низких значений. Абсолютный минимум 29 мая был отмечен в 2001 году. Тогда давление держалось на отметке 721 мм ртутного столба.