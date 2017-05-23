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Расследование дела против Улюкаева завершено
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
«А.Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Расследование уголовного дела завершено», — заявил собеседник агентства.
Обвиняемый и его юристы в ближайшее время начнут ознакомление с материалами дела. Правоохранительные органы на момент написания новости не предоставили официальный комментарий. 14 ноября 2016 года Улюкаева в офисе «Роснефти» задержали при получении взятки в размере 2 миллионов долларов. По версии следствия, взятка предназначалась главе ведомства за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» купить государственный пакет акций «Башнефти». Бывший министр все обвинения отрицает и называет уголовное преследование «провокацией».
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