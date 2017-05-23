Лавров заподозрил Киев в попытке выйти из минских договоренностей

Лавров обвинил Украину в желании выйти из минских договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подозревает Украину в желании выйти из минских договоренностей. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой Давором Иво Штиром, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

«В последнее время наблюдаются высказывания, которые роняют подозрения в попытках выйти из минского комплекса мер», - сказал министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия, как и Хорватия, выступает за последовательное и полное выполнение минских договоренностей.

«Рассчитываем, что такой подход всего мирового сообщества будет услышан прежде всего в Киеве», - добавил Лавров.

Также министр иностранных дел рассказал, что доволен прошедшими переговорами со своим коллегой из Хорватии. Лавров отметил, что министры договорились поддерживать контакты.

По его словам, у России и Хорватии есть двухгодичный план консультаций, согласно которому представители двух государств регулярно «проводят обмен мнениями».