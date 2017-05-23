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Лавров заподозрил Киев в попытке выйти из минских договоренностей
Лавров обвинил Украину в желании выйти из минских договоренностей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подозревает Украину в желании выйти из минских договоренностей. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой Давором Иво Штиром, сообщается на официальном сайте МИД РФ.
«В последнее время наблюдаются высказывания, которые роняют подозрения в попытках выйти из минского комплекса мер», - сказал министр.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия, как и Хорватия, выступает за последовательное и полное выполнение минских договоренностей.
«Рассчитываем, что такой подход всего мирового сообщества будет услышан прежде всего в Киеве», - добавил Лавров.
Также министр иностранных дел рассказал, что доволен прошедшими переговорами со своим коллегой из Хорватии. Лавров отметил, что министры договорились поддерживать контакты.
По его словам, у России и Хорватии есть двухгодичный план консультаций, согласно которому представители двух государств регулярно «проводят обмен мнениями».
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