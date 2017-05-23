Песков об участии Путина в выборах: таких планов нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин работает по своему обычному графику. Планов, раздумий и предвыборной кампании у него пока нет. Об этом сообщает РИА Новости

«Нет предвыборной кампании, ведется обычная работа. Вы видите график президента, и, соответственно, нет таких раздумий, нет таких планов», - сказал Песков.

Накануне сообщалось, что Путин может пойти на выборы 2018 года в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Позже Песков прокомментировал, что решение пока не принято.

До этого Путин участвовал в качестве самовыдвиженца в избирательных кампаниях в 2000 и 2004 годах.

Ранее в мае российский лидер заявил, что считает преждевременным сообщать о своем решении по поводу участия в предстоящих президентских выборах.