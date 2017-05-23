Россияне потеряли интерес к дачному отдыху

Дачный отдых за год стал менее популярен среди россиян: на своих загородных участках лето хотят провести только 29 процентов жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

В 2016 году отдохнуть летом на даче планировали 35 процентов респондентов. При этом почти половина россиян, как и год назад, собираются провести летний отпуск в 2017 году дома. Чаще о таких планах говорят люди старше 60 лет, респонденты, оценивающие свое материальное положение как плохое и жители сел.

Кроме того, десять процентов опрошенных заявили, что планируют посетить другие города России, Черноморское побережье Кавказа и Крым. За границу собираются поехать только шесть процентов респондентов.

По данным ВЦИОМ, ожидания россиян в этом сезоне оптимистичны: доля тех, кто рассчитывает, что проведет отпуск в 2017 году лучше, чем в 2016-м, выросла с 22 процентов до 28 процентов.

Опросы на эту тему ВЦИОМ проводил 27-28 апреля и 14-16 мая. В первом опросе приняли участие 1,2 тысячи человек, во втором - 1,8 тысячи. Статистическая погрешность в первом случае не превышает 3,5 процента, во втором - 2,5 процента.

В 2016 году самыми популярными для отдыха у россиян оказались внутренние направления. Причиной этого стали ограничения на поездки в Турцию (уже снятые) и запреты туров в Египет (еще действующие).