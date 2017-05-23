Семья Шурыгиной осталась без денег

Мать скандально известной Дианы Шурыгиной Наталья заявила, что члены ее семьи страдают от издевательств. По ее словам, из-за травли они лишились работы и денег. Об этом Наталья написала на своей странице в «ВКонтакте»

По ее словам, «страх стал постоянным спутником жизни», члены семьи не имеют уверенности в будущем дне. Во всех бедах Наталья обвиняет сестру насильника ее дочери. По ее словам, женщина составила петицию против Дианы и начала травлю всей семьи.

«Она начала собирать из соцсетей фотографии моей дочери, а также посторонних девочек, указывая, что это она. Так же она связалась со своей знакомой из газеты Live. И они начали сочинять статьи, поливают грязью нас и нашу дочь. Да и до сих пор сочиняют. Следя за каждым шагом, пороча её имя во всех статьях, Семёнова на этом не остановилась. Обратилась в передачу, где нас просто растоптали и унизили», - отметила Шурыгина.

Кроме того, Наталья пожаловалась, что из-за такой дурной славы ее семья осталась без денег.

«Приобретённая слава привлекла к нам много хороших людей, под видом помощи желающих на нас заработать. И вот итог - наша семья осталась без работы, дети не учатся, денег нет. Хотя наши гонорары подсчитывались всеми, кому не лень», - написала Наталья Шурыгина.

Женщина призналась, что хочет спокойной жизни. По ее словам, члены ее семьи готовы к переезду туда, где их не будут унижать.

В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней Диане Шурыгиной, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник – 21-летний Сергей Семенов - применил к ней физическую силу и изнасиловал.

Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье регулярно поступают угрозы.

Позже стало известно, что Шурыгину госпитализировали в одну из столичных клиник «с подозрением на психическое расстройство». На обращении к врачам настояла мать девушки. Женщина заявила, что у ее дочери «крайне нестабильное психическое состояние». Сообщалось, что у Шурыгиной диагностировали панические атаки.