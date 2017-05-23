ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере

ТАСС Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» заявила, что берет на себя ответственность за теракт в Манчестере в Великобритании. Видео со своим обращением террористы разместили в соцсетях. Об этом со ссылкой на интернет-портал "Ахбар Ирак" сообщает

Мощный взрыв произошел в понедельник, 22 мая, у выхода спортивно-концертного комплекса «Манчестер-Арена» около 22:35 после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде.

В результате происшествия погибли 22 человека, 59 зрителей госпитализированы, 150 человек ранены. Всего на концерте была 21 тыс. зрителей.

Нападение было совершено одним человеком, пишет The Guardian . Смертник с детонирующим устройством погиб на месте.

Трагедия на концерте в Манчестере стала крупнейшим терактом в Великобритании с 2005 года, когда в лондонском метро погибли 52 человека.