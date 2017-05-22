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Комитет ГД не поддерживает перенос на пять лет вступления в силу "пакета Яровой"
Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддерживает инициативу о перенесении на пять лет срока вступления в силу поправок в законодательство, позволяющих хранить информацию пользователей телефонной и интернет связи (так называемого пакета Яровой).
Об этом заявил журналистам глава комитета Василий Пискарев ("Единая Россия").
Он напомнил, что сейчас на рассмотрении комитета находится инициатива члена Совета Федерации Антона Белякова, предлагающая перенести на 2023 год срок вступления в силу этих положений, однако комитет не планирует ее поддерживать. "Предлагаемые федеральным законом меры не нужно откладывать в долгий ящик, их как можно скорее необходимо реализовать в качестве дополнительных рычагов противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности", - сказал Пискарев.
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