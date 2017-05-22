Украина выдворила российского политтехнолога Шувалова

"Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала "Интер" (известный украинский телеканал — ред.)… Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на пять лет", — заявил Геращенко.

По словам депутата, впервые по решению Службы безопасности Украина выдворила Шувалова 28 марта 2014 года, однако позже решение было отменено, и Шувалов еще три года выполнял задачи, руководя информационном блоком "Интера".

Ранее украинские СМИ обнародовали переписку бывшего редактора телеканала "Интер" Марии Столяровой и Шувалова, который, по информации медиа, является членом наблюдательного совета украинского медиахолдинга Inter Media Group. Почту Столяровой якобы взломали хакеры. Значительное место в ее переписке отведено описанию отношений с Шуваловым. Глава МВД обратился к Службе безопасности Украины с призывом расследовать деятельность руководства "Интера" в связи с его "антигосударственной позицией".

Один из ведущих украинских телеканалов "Интер" часто подвергается критике, в том числе со стороны политиков и представителей власти, за якобы занимаемую им пророссийскую позицию.