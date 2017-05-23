В Москве ожидается «розовое» лето

ТАСС Москвичей ожидает теплое лето без большого количества осадков. С таким заявлением выступил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд . Его слова передает

«Мы прогнозируем, что в целом предстоящим летом средний температурный фон для июня, июля и августа будет около и выше нормы, а количество осадков не превысит норму. То есть прогнозируем осадков существенно меньше, чем в прошлом году», - заявил Вильфанд.

Вильфан назвал предстоящее лето «розовым», так как именно таким цветом обозначают в прогностических картах температуру, близкую к норме. Директор ведомства отметил, что длительных периодов ненастной погоды этим летом не предвидится. Вильфанд отметил, что точный прогноз можно дать лишь на ближайшие пять дней.