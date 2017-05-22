Москва будет исходить в визовых вопросах с Украиной из принципа взаимности

«Введение или отмена виз, как правило, осуществляется на основе взаимности. Еще раз повторяю, здесь ни решения нет, ни какого-то четкого видения, поэтому говорить (об этом – прим. Рамблера) было бы неверно. Но всегда все руководствуются принципом взаимности в этой области. Хотя еще раз повторяю, никаких решений на этот счет не принималось», — заявил Песков.

18 мая депутаты фракции «Народный фронт» выступили в Верховной раде с предложением ввести визовый режим с Россией. 22 мая лидер фракции Максим Бурбак вновь призвал депутатов украинского парламента отменить безвизовый режим с Россией. 21 мая ряд СМИ Украины сообщили, что голосование по данному вопросу может пройти в Раде уже на этой неделе.