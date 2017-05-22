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Спортивный комментатор Владимир Перетурин скончался в Москве
В Москве в возрасте 78 лет скончался спортивный телекомментатор Владимир Перетурин. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт».
За последние годы Перетурин перенес несколько инсультов и был парализован. Журналист работал на Олимпийских играх, комментировал крупнейшие футбольные соревнования. Широкую известность получил как ведущий программ «Гол!» и «Футбольное обозрение».
23 мая Владимиру Перетурину должно было исполниться 79 лет. Дата прощания и время похорон Перетурина станут известны позже.
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