Спортивный комментатор Владимир Перетурин скончался в Москве

В Москве в возрасте 78 лет скончался спортивный телекомментатор Владимир Перетурин. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт»

За последние годы Перетурин перенес несколько инсультов и был парализован. Журналист работал на Олимпийских играх, комментировал крупнейшие футбольные соревнования. Широкую известность получил как ведущий программ «Гол!» и «Футбольное обозрение».

23 мая Владимиру Перетурину должно было исполниться 79 лет. Дата прощания и время похорон Перетурина станут известны позже.