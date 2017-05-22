Главные события у вас в почте
В Кремле отреагировали на слова Маккейна о Путине и Лаврове
Оскорбления сенатора Джона Маккейна в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова не повлияют на отношения между Москвой и Вашингтоном. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.
«Слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных выпадов, хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями», - заявил Песков.
Представитель Кремля назвал Маккейна политиком, «известным своей маниакальной ненавистью к нашей стране». Песков подчеркнул, что и раньше сенатор позволял себе грубые высказывания о России, но впервые перешел «на такие оскорбления за гранью приличия».
21 мая Маккейн, выступая на телеканале Fox News Sunday, заявил, что Лаврову «нечего делать в Овальном кабинете». Российского министра иностранных дел сенатор назвал «пропагандистом и приспешником» Владимира Путина. Встреча Лаврова и Трампа прошла 10 мая в Белом доме.
Оставить комментарий
Последние новости
-
РЕН ТВ
-
Российская Газета
-
Rambler News Service