В Кремле отреагировали на слова Маккейна о Путине и Лаврове

«Слава богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Давайте не будем преувеличивать значение этих оскорбительных выпадов, хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонними российско-американскими отношениями», - заявил Песков.

Представитель Кремля назвал Маккейна политиком, «известным своей маниакальной ненавистью к нашей стране». Песков подчеркнул, что и раньше сенатор позволял себе грубые высказывания о России, но впервые перешел «на такие оскорбления за гранью приличия».