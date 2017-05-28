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Подростки разгромили полицейскую машину на челябинском фестивале красок

В сети появилась видеозапись, на которой несовершеннолетние участники фестиваля красок в Челябинске оскорбляют полицейских. Кадры публикует Ura.ru
Мероприятие проходило 27 мая под открытым небом. Охрану правопорядка обеспечивал полицейский патруль, но подросткам это не понравилось и они напали на автомобиль.
По отдельным фактам нарушения общественного порядка проводится проверка.
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