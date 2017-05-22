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Маккейн оскорбил Лаврова и Путина
Американский сенатор Джон Маккейн публично грубо отозвался о президенте России Владимире Путине и министре иностранных дел Сергее Лаврове. Сенатор назвал главу МИДа «марионеткой бандита и убийцы». Об этом сообщает Fox News Sunday.
Также Маккейн прокомментировал встречу Лаврова и президента США, которая состоялась 10 мая в Вашингтоне. Он заявил, что «пропагандисту и приспешнику» Путина «нечего делать в овальном кабинете».
Ранее Маккейн обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в США и в том, что РФ наносит удары по мирным объектам в Сирии, которые не относятся к боевикам.
Сенатор также настаивает на введении новых санкций против РФ.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне Трамп обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым секретную информацию, которая касается запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Позже Белый дом опроверг данные сообщения.
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