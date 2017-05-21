Украинцы просят заблокировать Facebook

Граждане Украины попросили украинские власти заблокировать Facebook. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины Петра Порошенко

Автор петиции считает, что сеть Facebook обладает огромными ресурсами, которые используются правительствами ряда стран для распространения пропагандистской информации и лжи ради достижения геополитических целей.

«Вообще-то в сети Facebook больше политики, тем более сам Facebook и заточен под это. Кроме того там вся политика и сидит. И где же свобода слова, где демократия? Шли в Европу, а попали в Корею?», - отметил автор петиции.