Рядом с Крымом идут учения СБУ

СБУ организовала учения в Одесской области — регионе, который является «морским соседом» российского Крыма. В учениях участвуют подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Тренажи проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, с учетом актуальных внешних и внутренних угроз национальной безопасности и общественному порядку»,— сообщили в силовом ведомстве.

Участники тренировок займутся обезвреживанием условных диверсантов и террористов.

Учения в Одесской области завершатся 25 мая, после чего аналогичные тренировки пройдут на территории Николаевской области. В частности, будет задействован местный аэропорт, и прилегающие к нему микрорайоны и села.