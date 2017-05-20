Шепелев не позволит сделать сына «разменной монетой»

Дмитрий Шепелев , гражданский муж певицы Жанны Фриске , скончавшейся от рака два года назад, прокомментировал судебное решение по поводу денег, собранных общественностью на лечение супруги.

В начале этого года благотворительная организация "Русфонд" заявила, что на лечение Жанны было собрано 25 млн рублей. Однако родственники отчитались только о 4 млн, потраченных на лечение.

"Русфонд" обратился за помощью к Фемиде. Ответчиками стали мать, отец и 4-летний сын певицы. Интересы ребенка представлял его папа, Дмитрий Шепелев.

Перовский суд Москвы обязал родственников вернуть 21 млн рублей.

«Я рад, что в деле «Русфонда» были расставлены точки над «и». Увы, суд принял решение взыскать 21 миллион рублей с наследников: родителей Жанны и нашего сына Платона. С другой стороны хорошо, что более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я ни мой сын, разумеется к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам. Я чувствую колоссальное облегчение - очень тяжело жить в течение двух лет окруженному домыслами. Моя совесть чиста и репутация восстановлена», — написал Шепелев в Instagram

По его словам, в суде были представлены доказательства, что «собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске ».

Шепелев подчеркнул, что ему неизвестно, как были потрачены эти деньги.

Гражданский супруг певицы также отметил, что решение суда важно для благотворительного движения в России и он рад, что репутация благотворительного фонда «РусФонд» восстановлена.

Однако он обжалует решение суда, поскольку хочет бороться за благополучие и спокойствие сына и не позволит сделать его «разменной монетой».