Застройщики «недосыпали» на прилегающую к петербургскому стадиону «Крестовский» площадку около 600 тысяч кубов песка (примерно 20 тысяч самосвалов). Об этом сообщает Life со ссылкой на Станислава Шайдурова, представителя компании ООО «Леокам», являющейся подрядчиком строительства стадиона.

По его словам, «Леокам» получила два заказа на благоустройство стадиона: первый - по благоустройству прилегающей к стадиону территории, второй - по отделке фасадов и холмов самого комплекса. Взявшись за первую часть заказа, строители поняли, что прежние подрядчики лишь частично выполнили свою работу.

«Также отсутствовали щебеночные сваи и береговое укрепление. Песок был использован еще не того качества, которое требовалось по документам. Это все ведет к тому, что в скором времени под слоем асфальта появится болото», - заявил Шайдуров.

Он отметил, что компания обратилась с заявлением в ФСБ по этому поводу и пожаловалась чиновникам. В итоге местные власти лишили ООО «Леокам» одного из контрактов, а второй компания выполнила за свой счет. «Свои работы мы выполнили, но с нами до сих пор не рассчитались. Заказчики так и не предоставили сметы», - сказал Шайдуров. Он добавил, что компания потратили на работы 300 миллионов рублей.

Стадион «Крестовский» (во время матчей Кубка конфедераций в 2017 году и игр ЧМ-2018 он будет носить название «Санкт-Петербург Арена») начали строить в 2006 году. В его проект неоднократно вносились корректировки, менялись подрядчики, переназначались даты сдачи стадиона. По данным петербургских властей, на строительство стадиона было потрачено 43 миллиарда рублей. Следственный комитет завел уголовные дела по факту хищений бюджетных денег при строительстве объекта. В ноябре 2016 года эксперты FIFA признали поле «Крестовского» непригодным для соревнований, однако позже местные власти заявили об устранении недочетов.