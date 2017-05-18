Плотницкий: Украина превратилась в концлагерь

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что Украина стала концлагерем, где гражданам ежедневно приходится бороться за выживание. Об этом сообщает «Луганскинформцентр».

«Пропаганда войны и насилия, беззаконие, языковой геноцид, разжигание национальной и религиозной ненависти давно стали официально политикой Киева. Причем это тотальное нарушение гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека декларируется как победа европейских ценностей. Если это европейские ценности, то образца 1941 года, когда главой "евросоюза" был Адольф Гитлер», - заявил Плотницкий.

Он также отметил, что Киев пытается лишить украинцев истории, запретив георгиевские ленты и российские социальные сети.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что ЛНР не вернется в состав Украины из-за антироссийской риторики у власти.

«Но если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, то ни о каком возвращении не может быть речи. Наши жители на референдуме сказали: «Мы — русский мир», - рассказал Плотницкий газете «Известия»

Он отметил, что возвращение будет возможно только в том случае, если Украина будет настроена пророссийски.