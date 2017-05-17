Турчинов объяснил решение о блокировке «1C»

Россия с помощью программы «1С» занималась шпионажем на территории Украины. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов . Его слова передает УНИАН

«Хочу сказать, что СБУ (Служба безопасности Украины - прим. Рамблер) выяснила, что некоторые из них используются для нелегального сбора информации, то есть это фактически кибершпионаж», - заявил Турчинов.

Турчинов признал, что украинские власти не могут заставить бухгалтеров немедленного отказаться от российской программы. Однако глава СНБО отметил, что бюджетные предприятия будут переведены на работу с украинскими программами в срочном порядке. В СБУ также признали, что заставить частный бизнес отказаться от «1С» практически нереально, так как «они монополисты рынка». В ведомстве выразили опасения, что российская сторона может использовать собранные данные «для подрыва украинской экономики».