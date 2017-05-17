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Турчинов объяснил решение о блокировке «1C»
Россия с помощью программы «1С» занималась шпионажем на территории Украины. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Его слова передает УНИАН.
«Хочу сказать, что СБУ (Служба безопасности Украины - прим. Рамблер) выяснила, что некоторые из них используются для нелегального сбора информации, то есть это фактически кибершпионаж», - заявил Турчинов.
Турчинов признал, что украинские власти не могут заставить бухгалтеров немедленного отказаться от российской программы. Однако глава СНБО отметил, что бюджетные предприятия будут переведены на работу с украинскими программами в срочном порядке. В СБУ также признали, что заставить частный бизнес отказаться от «1С» практически нереально, так как «они монополисты рынка». В ведомстве выразили опасения, что российская сторона может использовать собранные данные «для подрыва украинской экономики».
16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций в отношении физических и юридических лиц России. Среди прочего, документ предполагает блокировку «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников» и ресурсов Mail.ru на Украине. Также под запрет попали ABBYY, «Софтлайн груп», корпорация «Парус», авиакомпания «ЮТэйр» и ряд российских телеканалов. По словам руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентина Петрова, российские войска могли использовать ресурс «Яндекс. Пробки» для подготовки наступления. В МИД РФ решение Порошенко связали с «малейшими опасениями инакомыслия в стране». В министерстве добавили, что Украина движется к построению авторитарного общества.
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