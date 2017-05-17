Le Figaro: Макрон, представив новый кабмин, нарушил предвыборные обещания

В среду Елисейский дворец официально объявил состав нового правительства, в которое вошли 22 человека — поровну мужчин и женщин, причем 18 из них занимают посты министров, а еще четверо — госсекретарей.

Как отмечает газета, еще в марте Макрон, выступая по телевидению, заявлял, что в его кабинете будет "максимум 15 человек".

Кроме того, в апреле Макрон написал в своем микроблоге в Twitter, что создаст полноценное министерство по правам женщин и сделает этот вопрос "национальной проблемой пятилетия". В действительности президент ограничился учреждением секретариата по вопросам равноправия женщин и мужчин.