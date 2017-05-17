Появилось видео с эмоциональной реакцией Порошенко на отмену виз с ЕС

«Мы тут, мы тоже рады. Все довольны. Журналисты довольны, политики довольны, 45 миллионов украинцев довольны», – заявил Порошенко.

В трансляции видно, как украинский президент широко улыбается, показывает публике два больших пальца и пожимает руки участникам церемонии подписания договора. В момент, когда президент Европарламента Антонио Таяни и глава правительства председательствующей в Евросоюзе Мальты Джозеф Мускат ставят подписи под соглашением, Порошенко произносит «Вау».

Предполагается, что безвизовый режим вступит в силу 11 июня. Гражданин Украины для пересечения границы со странами ЕС должен иметь биометрический паспорт, обратный билет, бронь отеля, приглашение от родственников, медицинскую справку и наличные средства из расчета не менее 45 евро на один день поездки. Безвизовый режим не дает права на работу в ЕС.