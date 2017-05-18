Россияне лишились VPN-сервиса из-за наплыва украинцев

Россияне пожаловались на сбои в работе сервиса Opera VPN, позволяющего обходить блокировки сайтов. Об этом сообщает «РосКомСвобода» со ссылкой на техподдержку сервиса.

Проблемы были зафиксированы вечером 17 мая при подключении новых пользователей. По словам представителей Opera VPN, сервис «упал» из-за «неожиданно большого притока пользователей, вызванного блокировкой [российских] социальных сетей на Украине». В техподдержке сервиса отметили, что позже эта проблема была решена.

Также выяснилось, что приложение Opera VPN блокируется на территории Украины в магазине Google Play.

«РосКомСвобода» отмечает, что решение президента Украины Петра Порошенко о блокировке российских ресурсов «вполне предсказуемо вызвало «Эффект Стрейзанд», а также небывалый всплеск интереса украинцев к методам обхода интернет-блокировок».

Шестнадцатого мая Порошенко подписал указ о расширении санкционного списка российских физлиц и компаний. Теперь в этом перечне 1228 физических и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают заморозку активов компаний на территории Украины и запрет местным провайдерам предоставлять доступ к российским соцсетям.

После появления новости о запрете соцсетей на сайте президента Украины было зарегистрировано более 40 петиций с призывами не блокировать работу российских ресурсов, а в топ-5 самых популярных приложений в украинском App Store вошли анонимайзеры.