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ЕС отменил визы для украинцев
В Европарламенте подписали соглашение об отмене виз для граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Подписи под документом поставили председатель Европарламента Антонио Таяни и руководитель министерства внутренних дел председательствующей в Совете Европейского союза Мальты Кармело Абела. На церемонии подписания присутствовал украинский президент Петр Порошенко. Предполагается, что безвизовый режим вступит в силу 11 июня.
Гражданин Украины для пересечения границы со странами ЕС должен иметь биометрический паспорт, обратный билет, бронь отеля или приглашение от родственников, медицинскую справку и наличные средства из расчета не менее 45 евро на один день поездки. Безвизовый режим не дает права на работу в ЕС.
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