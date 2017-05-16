В МИД России прокомментировали новые санкции Киева

«Очевидно, что в стремлении оформить мифический «развод с Российской империей», то есть с собственной многовековой историей, как об этом на днях бравурно заявил президент Петр Алексеевич Порошенко , Киев готов «закрыть» глаза и уши своим гражданам, лишь бы скрыть от них альтернативную, а не нарисованную украинскими пропагандистами реальную картину дел в стране и за рубежом», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что Украина «семимильными шагами движется к построению авторитарного общества». В комментарии отмечается, что сомневаются в соответствии утвержденных ограничительных мер европейским принципам. В МИД РФ назвали блокировку «откровенным и наглым попранием Киевом общепринятых международных норм и обязательств». 16 мая Петр Порошенко издал указ, расширяющий действия санкций. Помимо «Яндекса», «ВКонтакте» и «Одноклассников», под блокировку на Украине подпали многие российские телеканалы.