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В Волгограде обрушился пятиэтажный дом
В Волгограде в пятиэтажном жилом доме обрушились несколько этажей. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. Mash уточняет, что перекрытия пятиэтажки «рухнули от крыши до земли». Под завалами могут находиться люди.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Местные жители помогают спасателям разбирать завалы.
В главном управлении МЧС России по Волгоградской области уточнили, что обрушение произошло 16 мая около 13:06 в доме, расположенном на Университетском проспекте.
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