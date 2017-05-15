Главные события у вас в почте
Пранкер Седюк объяснил свой поступок на Евровидении
Виталий Седюк заявил, что сделал одолжение певице Джамале, сняв с себя штаны во время ее выступления на «Евровидении». Слова пранкера передает портал LIFE.
«Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. […] Я сделал ей одолжение. Я ничего не имею против певицы, но «Евровидение» — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить», — заявил Седюк.
15 мая Седюка приговорили к личному обязательству на 60 суток. Постановление вынес Днепровский суд Киева. Мужчина выбежал на сцену в финале конкурса. Пранкер обязан будет сдать заграничный паспорт и являться по первому требованию суда и следователей. Инцидент произошел 13 мая в финале «Евровидения». Охрана мероприятия сняла Седюка со сцены в течение десяти секунд. Это не первая подобная выходка 28-летнего пранкера. Ранее подобные акции Седюк проводил во время выступлений Мадонны, Уилла Смита и певицы Адель. Конкурс «Евровидение-2017» выиграл 27-летний португальский певец Сальвадор Собрал с композицией «Amar pelos dois».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Деловая газета "Взгляд"
-
RT на русском
-
Дни.ру