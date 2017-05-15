Пранкер Седюк объяснил свой поступок на Евровидении

Виталий Седюк заявил, что сделал одолжение певице Джамале, сняв с себя штаны во время ее выступления на «Евровидении». Слова пранкера передает портал LIFE

«Я люблю Джамалу, мне нравится ее творчество. […] Я сделал ей одолжение. Я ничего не имею против певицы, но «Евровидение» — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить», — заявил Седюк.