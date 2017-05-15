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Поклонская: "Придавшая ускорение" Порошенко кроссовка хранится как память
Наталья Поклонская заявила, что у одного из ее коллег «хранится кроссовок, придавший ускорения господину Порошенко. Об этом депутат Государственной думы написала в своем аккаунте в Facebook.
«Помнится, не так давно один деятель так же долго набирался смелости приехать в Крым. В итоге еле ноги унес. Петр Алексеевич, наверно, долго будет помнить, как накануне референдума убегал от местных жителей. Кстати, в серванте у моего помощника до сих пор, как память, хранится кроссовок, придавший ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев», - написала Поклонская.
Поклонская сделала запись в связи с возможным приездом на полуостров бывшего главы меджлиса крымских татар Рефата Чубарова. Экс-прокурор Крыма добавила, что он «долго набирался храбрости» для поездки. О своих намерениях посетить Крым Чубаров заявил 15 мая. Экс-глава меджлиза планирует выступить свидетелем на процессе по делу Ахтема Чийгоза, которого обвиняют в организации массовых беспорядков. 26 апреля 2016 года меджлис крымских татар был запрещен на территории России. Соответствующее решение вынес Верховный суд Крыма. Объединение было признано экстремистским. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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