«Помнится, не так давно один деятель так же долго набирался смелости приехать в Крым. В итоге еле ноги унес. Петр Алексеевич, наверно, долго будет помнить, как накануне референдума убегал от местных жителей. Кстати, в серванте у моего помощника до сих пор, как память, хранится кроссовок, придавший ускорения господину Порошенко при побеге назад, в Киев», - написала Поклонская.

Поклонская сделала запись в связи с возможным приездом на полуостров бывшего главы меджлиса крымских татар Рефата Чубарова . Экс-прокурор Крыма добавила, что он «долго набирался храбрости» для поездки. О своих намерениях посетить Крым Чубаров заявил 15 мая. Экс-глава меджлиза планирует выступить свидетелем на процессе по делу Ахтема Чийгоза , которого обвиняют в организации массовых беспорядков. 26 апреля 2016 года меджлис крымских татар был запрещен на территории России. Соответствующее решение вынес Верховный суд Крыма. Объединение было признано экстремистским. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.