Ростуризм выступил с предупреждением к вылетающим в Таиланд и Тунис россиянам

В Таиланде и Тунисе российские туристы подвергаются высокой опасности нападения со стороны местных террористических группировок. С таким заявлением выступили в Ростуризме . Текст заявления публикуется на официальном сайте ведомства

«В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны. Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей», - заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что атаки могут быть осуществлены путем биологического и химического заражения, поджогов, а также при помощи автотранспорта. При этом в ведомстве уверены, что террористы попытаются сымитировать «естественность» трагедий. В Ростуризме порекомендовали туроператорам внимательно относиться к подбору обслуживающего персонала и относиться с осмотрительностью к предложениям о смене экскурсионной программы. Туристам в ведомстве рекомендовали отказаться от спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, а посещать только изначально запланированные мероприятия.