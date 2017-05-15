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Ростуризм выступил с предупреждением к вылетающим в Таиланд и Тунис россиянам
В Таиланде и Тунисе российские туристы подвергаются высокой опасности нападения со стороны местных террористических группировок. С таким заявлением выступили в Ростуризме. Текст заявления публикуется на официальном сайте ведомства.
«В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны. Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей», - заявили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что атаки могут быть осуществлены путем биологического и химического заражения, поджогов, а также при помощи автотранспорта. При этом в ведомстве уверены, что террористы попытаются сымитировать «естественность» трагедий. В Ростуризме порекомендовали туроператорам внимательно относиться к подбору обслуживающего персонала и относиться с осмотрительностью к предложениям о смене экскурсионной программы. Туристам в ведомстве рекомендовали отказаться от спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, а посещать только изначально запланированные мероприятия.
В Тунисе туристам рекомендовали проявлять бдительность, особенно во время отдыха на самых популярных курортах Сус, Хаммамет, Монастир и на острове Джерба. В ведомстве посоветовали полностью отказаться от посещения территорий, граничащих с Ливией и Алжиром, где активную деятельность ведут боевики запрещенной в России организации «Исламское государство».
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