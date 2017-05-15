Сын вице-президента «Лукойла» выложил видео очередного проступка

Сын вице-президента «ЛУКОЙЛа» Руслан Шамсуаров , получивший известность после дела о гонках на Gelandewagen, разместил в своем Instagram видеозапись езды по разделительной полосе в Москве. Страница Шамсуарова закрыта, но ролик опубликовал телеканал «360».

Человека, находящегося за рулем автомобиля, на записи не видно. Телеканал отмечает, что запись, скорее всего, была сделана в салоне того же Mercedes-Benz Gelandewagen. Видео демонстрирует, как автомобиль объезжает пробку по выделенной линии, предназначенной только для спецтранспорта с включенными спецсигналами.

Инцидент с полицейской погоней, переросший в громкое дело, произошел в мае прошлого года. Несколько друзей на Mercedes Gelandewagen без номеров, принадлежащем Шамсуарову, катались по городу, не соблюдая ПДД.

Машиной управлял Абдувахоб Маджидов , а остальные, по версии правоохранителей, давали советы и транслировали поездку в Periscope, сопровождая погоню нелицеприятными комментариями в адрес сотрудников ГИБДД . Свидетельницей по этому делу проходила Мара Багдасарян , недавно лишенная прав из-за эпилепсии.