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Сын вице-президента «Лукойла» выложил видео очередного проступка
Сын вице-президента «ЛУКОЙЛа» Руслан Шамсуаров, получивший известность после дела о гонках на Gelandewagen, разместил в своем Instagram видеозапись езды по разделительной полосе в Москве. Страница Шамсуарова закрыта, но ролик опубликовал телеканал «360».
Человека, находящегося за рулем автомобиля, на записи не видно. Телеканал отмечает, что запись, скорее всего, была сделана в салоне того же Mercedes-Benz Gelandewagen. Видео демонстрирует, как автомобиль объезжает пробку по выделенной линии, предназначенной только для спецтранспорта с включенными спецсигналами.
Инцидент с полицейской погоней, переросший в громкое дело, произошел в мае прошлого года. Несколько друзей на Mercedes Gelandewagen без номеров, принадлежащем Шамсуарову, катались по городу, не соблюдая ПДД.
Машиной управлял Абдувахоб Маджидов, а остальные, по версии правоохранителей, давали советы и транслировали поездку в Periscope, сопровождая погоню нелицеприятными комментариями в адрес сотрудников ГИБДД. Свидетельницей по этому делу проходила Мара Багдасарян, недавно лишенная прав из-за эпилепсии.
В итоге суд приговорил сына вице-президента «Лукойла» к обязательным работам и постановил обратить автомобиль, принадлежащий Шамсуарову, в доход государства. Примерная стоимость иномарки составляет более десяти миллионов рублей. Маджидов был оправдан, а третий фигурант - Виктор Усков - также был приговорен к обязательным работам.
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